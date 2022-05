Ständiger und freier Zugang zum Außenbereich, doppelt so viel Platz und ein Kühlungsystem im Stall inklusive Hochdruck-Wasserzerstäubungsanlage – Peter Puchers Schweine sind Teil eines Vorreiterprojekts der Region. In Kooperation mit dem steirischen Vulkanland, der Handelskette Spar - die sich mit dem neuen Vulkanland Duroc Schwein dem Tierwohl verschreiben -, dem Fleischhof Raabtal sowie der Landwirtschaftskammer Südoststeiermark rüsten sich Betriebe in der Region für die bereits spürbaren Herausforderungen des Klimawandels. „Wir haben heute pro Jahr um sieben Hitzetage über 30 Grad mehr als noch vor 30 Jahren. Das heißt konkret, dass es natürlich auch im Stall massiv wärmer wird und die Tiere leiden. Darauf muss man sich natürlich anpassen und auf diese Voraussetzungen reagieren“, erklärt Karl Puchas von der Lokalen Energie Agentur (LEA). Für Peter Pucher eine Selbstverständlichkeit: „Die Planung begann bereits vor 1,5 Jahren, die Umsetzung läuft. Einige Bereiche sind bereits fertig und die ersten Schweine sind ,eingezogen'.“