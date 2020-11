Elternvertretung der dislozierten AHS-Unterstufen-Klasse in Feldbach will mit Bildungsdirektorin Gespräch über die Ansiedlung der AHS-Unterstufe im Bundesschulzentrum führen.

Eltern wollen Bundesschulzentrum als Standort für die dislozierte AHS-Unterstufe © Helmut Steiner

Nach jahrelangem zähen Ringen gibt es mit Beginn des Schuljahres in der Südoststeiermark eine AHS-Unterstufe. Es ist eine dislozierte Klasse des BRG Keplerstraße Graz. Mit dem Standort in der MS Feldbach sind die Eltern nicht zufrieden. Er hat den Start der Klasse sehr schwierig gestaltet. Denn die 26 Schüler müssen zwischen MS und Bundesschulzentrum Feldbach (BSZ) pendeln. Dort findet der Unterricht an einem Tag pro Woche sowie an den anderen Tagen für bestimmte Fächer in den Funktionsräumen statt, die in der MS nicht zur Verfügung stehen.