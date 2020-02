Facebook

Sieben Kameraden der Feuerwehr Lödersdorf rückten aus © APA/Barbara Gindl

Am späten Nachmittag des Faschingsdienstags, nachdem in der Region hunderte Menschen bei Faschingsumzügen feierten, mussten sieben Kameraden der Feuerwehr Lödersdorf zum Einsatz ausrücken: Gegen 17.30 Uhr schlugen Radfahrer, die am Radweg zwischen Feldbach und Lödersdorf unterwegs waren, Alarm. In einem Müllcontainer bei der Kläranlage brannte es.