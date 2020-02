Facebook

Strein, Vukan und Maric: Die Facebookseite von Anton Vukan mit neuem Bild © Facebook/Screenshot

Hoch sind die Wogen zuletzt in Mureck gegangen. Wie berichtet, werden Stadtchef Anton Vukan (derzeit SP) und Vizebürgermeister Klaus Strein (derzeit VP) mit einer eigenen Namensliste bei der Gemeinderatswahl antreten, was den Parteien so gar nicht schmeckt.