Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bauausschuss mit den Plänen zur Mehrzweckhalle in Jennersdorf © Janisch

Überraschend ruhig verlief die Gemeinderatssitzung in Jennersdorf am Donnerstagabend. Ohne große Diskussion wurde das Kulturzentrum (KUZ) nun endgültig an Hotelier Claudio Cocca verkauft. Im Gegenzug erwirbt die Gemeinde eine Liegenschaft in der Nähe. Bei der Abstimmung enthielt sich die FPÖ-Fraktion geschlossen ebenso wie ÖVP-Gemeinderat Michael Janosch.