Großbaustelle in Feldbach

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lokalaugenschein auf der Baustelle rund um den Feldbacher Bahnhof. Bis Ende Oktober wird hier vieles neu. © Thomas Plauder

Die Bauarbeiten auf der L 221 in Feldbach sind in vollem Gange. Bis Schulbeginn sollen die Arbeiten auf der Hauptfahrbahn im ersten Bauabschnitt zwischen McDonald’s und der Eisenbahnkreuzung in der Raabauer Straße abgeschlossen sein.