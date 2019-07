Bei einer Kollision im Ortsgebiet von Gossendorf kamen die Fahrzeugeninsassen mit dem Schrecken davon. Es entstand aber hoher Sachschaden an den beiden Pkw.

Die Feuerwehr Edersgraben war am Unfallort im Einsatz © (c) LFV Franz Fink

Kurz nach 21.30 Uhr kam es am Sonntagabend in Gossendorf auf einer Gemeindestraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Südoststeirerin war mit ihrem Pkw aus Richtung Kulmberghof talwärts unterwegs. Ein deutscher Staatsbürger wollte mit seinem Fahrzeug in die Gemeindestraße einbiegen und dürfte das andere Fahrzeug übersehen haben. Es kam zur Kollision.