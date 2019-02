Beim Zusammenstoß von zwei Pkw am Ortsende von Mahrensdorf kamen die Fahrzeuginsassen mit dem Schrecken davon. Es entstand aber schwerer Sachschaden.

Die Feuerwehr entfernte die Unfallfahrzeuge von der unübersichtlichen Stelle © LFV Franz Fink

Kurz vor 17.30 Uhr stießen am Sonntag an der nördlichen Ortsausfahrt von Mahrensdorf (Gemeinde Kapfenstein) zwei Pkw zusammen. Der genau Unfallhergang ist noch bekannt. Nach ersten Informationen dürfte eines der beiden Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn der L204 geraten sein und dadurch den Unfall verursacht haben. Die beiden Lenker - ein 70-Jähriger und ein 22-Jähriger, beide aus dem Bezirk Südoststeiermark - blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Beifahrerin in einem der Fahrzeuge wurde zur Beobachtung ins LKH Feldbach gebracht.

