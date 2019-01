Kleine Zeitung +

Glatteis in Pirching Auto rammt Laterne und landet in extremer Schieflage

In Pirching am Traubenberg schlug Montagfrüh das Glatteis zu: Ein Pkw rutschte über eine steile Böschung und rammte eine Straßenlaterne und ein Verkehrsschild. Die Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen rückte aus, um das Auto zu bergen.