Lkw-Lenker vertraute seinem Navi und landete in Sackstraße. Als er wenden wollte, blieb er in einer Wiese hängen.

Der Lkw-Lenker wollte das Fahrzeug auf einer Gemeindestraße wenden © FF Ratschendorf

Ein Lkw-Lenker folgte am Montag in Früh in Ratschendorf (Gemeinde Mureck) der Wegbeschreibung seines Navis - und landete im Grünen. Statt zu einem Betrieb im Industriegebiet zu fahren, lenkte der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug auf eine Gemeindestraße. Diese Straße endet allerdings in einem Waldweg. Der Lenker versuchte daraufhin, das Fahrzeug in einer angrenzenden Wiese zu wenden. Und blieb stecken.

Mit Seilwinde herausgezogen

Die Feuerwehren Mureck und Ratschendorf rückten mit 16 Einsatzkräften aus. In etwa eineinhalb Stunden zogen sie mithilfe einer Seilwinde den Sattelschlepper aus dem Grünen. Dann konnte er die Fahrt (in die richtige Richtigung) fortsetzen. Auch in Schwarzau im Schwarzautal hatte ein Lkw-Lenker seinem Navi beharrlich vertraut. Er blieb auf einem Waldweg hängen.