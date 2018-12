Facebook

Der Lkw musste von der Feuerwehr Schwarzau mit der Seilwinde aus seiner misslichen Lage befreit werden © FF Schwarzau

Am Montag in Früh, gegen 7.30 Uhr, folgte ein russischer Lkw-Lenker den Anweisungen seines Navis. Beharrlich. Dieses führte ihn zunächst auf eine schmale Gemeindestraße in Schwarzau im Schwarzautal. Umdrehen ist in dieser Straße nur schwer möglich. Am Ende der Sackstraße nahm der Lkw-Lenker mit dem Fahrzeug allerdings einen schmalen Waldweg. Nach etwa 200 Metern war dann Schluss.