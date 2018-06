Unwetterfront traf Gnas. Sturmböen warfen Bäume um und verursachten massive Schäden an Gebäuden. Im Raum Fladnitz/Rohr sowie in Bairisch Kölldorf mussten die Feuerwehren Gemeindestraßen von umgestürzten Bäumen freimachen. Aufräumarbeiten sind großteils abgeschlossen.

Abgedeckte Hausdächer mussten von der Feuerwehr provisorisch mit Planen abgedichtet werden © Feuerwehr/Karner

Das Gebiet der Marktgemeinde Gnas wurde am Donnerstagabend massiv von der angekündigten Unwetterfront getroffen. Starke Sturmböen und Starkregen hinterließen massive Schäden an Wohngebäuden und Infrastruktur. Mehr als 90 Einsatzkräfte von acht Freiwilligen Feuerwehren standen bis nach Mitternacht im Unwettereinsatz. Seit den Morgenstunden ist das Ausmaß der Schäden sichtbar. Stark in Mitleidenschaft gezogen wurde das Gnaser Freibad: Es muss leergepumpt werden. Die Aufräumarbeiten nach den Sturmschäden sind großteils abgeschlossen.

