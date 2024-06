St. Anna am Aigen ist heuer in Feierstimmung: Vor wenigen Wochen veranstalteten die Musikerinnen und Musiker der Marktmusikkapelle St. Anna am Aigen ein großartiges Bezirksmusikertreffen mit mehr als 35 Musikkapellen. Und nun erstrahlt auch die Vinothek Steiermark in St. Anna am Aigen in neuem Glanz – diese wurde erst kürzlich groß umgebaut und eröffnet.