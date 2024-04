Die Errichtung von Chaletdörfern sorgt in immer mehr Gemeinden Österreichs für Aufregung. In der Steiermark war das Thema vor allem in Orten der Bezirke Liezen oder Leibnitz präsent. Nun gehen auch im südoststeirischen Feldbach die Wogen hoch. Ein einheimischer Gastwirt und Hotelbetreiber möchte neben der Vulkanlandsternwarte eine Ferienanlage bauen. Das Grundstück hat er bereits vor Jahren gekauft. „Das ist der beginnende Ausverkauf des Steirischen Vulkanlands“, poltert der Feldbacher Grünen-Gemeinderat Thomas Schilcher.