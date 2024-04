Zahlreiche gutfinden.vulkanland-Betriebe luden vergangenes Wochenende zur „Langen Nacht der Kulinarik“. Es war die zweite Auflage – und wieder ein voller Erfolg: Wie bei der Premiere im Vorjahr wurden rund 1000 Tickets verkauft, Organisatorin Gabriele Grandl von Spirit of Regions spricht auch stolz von den rund 3000 registrierten Kundenbegegnungen, die es an diesem Abend gab: „Das sind die Chancen, die die Betriebe haben, um mit den Kunden in Kontakt zu kommen und ihnen ihre Spezialitäten zu zeigen.“