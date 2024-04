„Die Zukunft fährt elektrisch. Davon sind wir überzeugt.“ Das sagt Dietmar Niederl. Dem Mastermind von Dinitech, innovativer Firmengründer und erfolgreicher Chef des Hightech-Unternehmens in St. Stefan im Rosental, glaubt man das. NRGkick, das universell einsetzbare, mobile Ladegerät für E-Fahrzeuge, ist weltweit gefragt und wird – in St. Stefan entwickelt und produziert – in mehr als 40 Länder der Welt geliefert. Auch der Blick auf den Dinitech-Parkplatz stützt die Überzeugung. Die E-Fahrzeug-Dichte dort ist beachtlich.