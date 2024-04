Gegen 13.40 Uhr schrillte am Dienstagnachmittag die Sirene der Freiwilligen Feuerwehr Altneudörfl: Auf der B 69 bei Altneudörfl (Nähe Lagerhaus) ereignete sich ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Traktor mit Anhänger. Das Auto wurde von einer Südoststeirerin in Richtung Halbenrain gelenkt, auch der Traktorfahrer kommt laut Angaben der Feuerwehr aus der Südoststeiermark und war in Richtung Bad Radkersburg unterwegs. Nach dem Zusammenprall kam die Landmaschine von der Straße ab und landete im Straßengraben, wo der leere Anhänger umkippte.

Die Feuerwehren Altneudörfl, Bad Radkersburg und Mureck sperrten die B 69 für rund drei Stunden ab, banden ausgelaufenes Öl und bargen mit dem schweren Rüstfahrzeug aus Mureck den Traktor mit Anhänger. Die Lenkerin des Pkw ist unbestimmten Grades verletzt und wurde zur Untersuchung in das Landeskrankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens sowie die Unfallursache sind noch Gegenstand von Ermittlungen.