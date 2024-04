Bereits um die Adventzeit gab ein Wald aus Nadelbäumen am Rathausplatz in Feldbach vielen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Rätsel auf – am vergangenen Freitag führte nun ein weiterer Wald, ein Schilderwald, zu neuen Fragezeichen. Am Samstag wurde dann das Geheimnis gelüftet, das sich viele bereits durch die neue Fahne vor dem Rathaus erschließen konnten: Die Schilder mit Jahreszahlen von 1474 bis 2022 sind Teil der Feierlichkeiten zum 140-Jahr-Jubiläum der Stadterhebung von Feldbach.