Mehrere tausend Laufbegeisterte werden am Samstag, 18. Mai, im slowenischen Radenci wieder in ihre Laufschuhe schlüpfen und in den mittlerweile 42. „Marathon der Herzen“ starten. Bereits zum sechsten Mal in seiner Geschichte wird die Laufveranstaltung auch in Österreich über die Bühne gehen – wie schon 2018 und 2019 geht es für die Läuferinnen und Läufer durch Bad Radkersburg und durch das Umland der Kurstadt.