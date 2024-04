Es wuselt in allen Ecken, wenn man das Haus von Gaby Feyertag in Pirching am Traubenberg betritt. Sieben kleine Hunde wirbeln durch das Wohnzimmer. Die Lautstärke im Raum lässt keinen Zweifel daran, dass eine fremde Person vor ihnen steht. Wenn man die zahlreichen Vierbeiner vor einem sieht, glaubt man gar nicht, dass Feyertag früher ein Fan von einem anderen Tier war. „Ich dachte früher immer, dass Katzen meine Seelenverwandten sind“, erzählt die Südoststeirerin. Vor einigen Jahren ist sie auf den Hund gekommen – und zwar so richtig. Vor allem auf Hunde, die es nicht immer leicht hatten.