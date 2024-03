In schnellen Schritten spazieren Manuela und Thomas Schober an den unzähligen Raritäten ihrer Mostschenke in Ratschendorf (Gemeinde Deutsch Goritz) vorbei – an einem Nachbau einer Freiheitsstatue aus New York, am berühmt-berüchtigten „Fucking“-Straßenschild oder etwa an einem alten Sessellift aus St. Johann im Pongau. Die Sammlerstücke können nun wieder begutachtet werden, denn seit dem Wochenende ist der Buschenschank der Familie Schober zurück aus der Winterpause.