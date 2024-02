Die Verleihung des Innovationspreises des Steirischen Vulkanlandes in der Kategorie Handwerk und Energie ging im Kultur- und Sportzentrum der Gemeinde Mettersdorf/S. über die Bühne. Zur insgesamt 59. Verleihung konnte Bürgermeister Josef Schweigler rund 80 Gäste begrüßen. Zur Verleihung für die Kulinarik, die in Ilz stattgefunden hatte, wurden zwei Preise nachgereicht. So gab es für Brotheld Torsten Scheer aus Feldbach und seine Tagesbäckerei einen Sonderpreis für „innovative Vermarktung“. Ebenso für Lisa-Maria Teschl aus Pirching am Traubenberg und ihre individualisierten Kuchen, die verlässlich bis vor die Tür geliefert werden. Ihre Marke: Schokolover!