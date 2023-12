Inflation, Arbeitskräftemangel, Lieferengpässe und neue Arbeitswelt — die Herausforderungen in der heimischen Wirtschaft sind auch heuer wieder vielfältig. Unsere fünf Nominierten in der Kategorie „Wirtschaft und Forschung“ zur Wahl der „Köpfe des Jahres 2023“ in der Ost- und Südoststeiermark stellten sich mit Ideenreichtum und Engagement diesen Krisen. Wem geben Sie Ihre Stimme?