Hier wurden Kekse für den guten Zweck verkauft

Für die Weihnachtsaktion „Steirer helfen Steirern“ haben die südoststeirischen Bäuerinnen Weihnachtskekse gebacken. Am Donnerstagvormittag wurden sie im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Feldbach und am Hauptplatz in Bad Radkersburg verkauft.