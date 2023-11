Die Aussichten für die Finanzen der steirischen Gemeinden sind düster. In das Budget der Stadtgemeinde Bad Radkersburg reißt seit knapp zwei Jahrzehnten die i:HTL ein tiefes Loch. Für die Kurstadt ist die alleinige Finanzierung des dislozierten Standorts der HTL Bulme Graz-Gösting nicht mehr tragbar – handelt es sich doch um rund 400.000 Euro pro Jahr. „Und die Kosten steigen natürlich. In der jetzigen prekären Situation wird das nicht mehr gehen“, so Bürgermeister Karl Lautner. Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung drängte er auf Veränderung: „In nächster Zeit muss eine Entscheidung fallen.“