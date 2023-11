Am Montag gegen 14 Uhr ereignete sich in Weinburg am Saßbach (Bezirk Leibnitz) ein Zimmerbrand. Ein Akku eines Controllers einer Spielekonsole dürfte sich selbst entzündet, stark geraucht und schließlich das Zimmer in Brand gesetzt haben. Die Mutter verließ mit ihren beiden Kindern das Haus und verständigte den Notruf.