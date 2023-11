Für rund zwei Jahrzehnte war das „Jay“ in Paldau der Treffpunkt für Fans der alternativen Musikszene. Das Kultlokal der 00er- und 10er-Jahre hat aber ein Ablaufdatum. „Mit zwei letzten Events am 25. November sowie (selbstverständlich) am 25. Dezember heißt es ‚Bye Bye JAY‘“, verkündet der Betreiber Robert Temmel das Aus auf Instagram. Dabei verspricht er, sein Lokal für die letzten beiden Partyabende nicht neu zu erfinden, sondern wieder „Jay Tribute pur“ zu liefern – heißt: „Musik wie eh und je.“