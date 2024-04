Die Mundwerklieder der Musikkabarettistin Betty O haben das Orpheum mit Lachen gefüllt und mit Spenden für den guten Zweck. Möglich gemacht hat diesen Abend zugunsten von „Krebshilfe Steiermark“ und „Steirer helfen Steirern“ die Unterstützung der Volksbank. Ein Herzensanliegen, so Generaldirektorin Monika Cisar-Leibetseder: „Wir haben damit einen positiven Beitrag für zwei gemeinnützige steirische Organisationen in der Steiermark geleistet und gleichzeitig einen gelungenen Kabarettabend für die Gemeinschaft möglich gemacht.“ Den symbolischen Scheck über 7000 Euro überreicht sie an Christian Scherer (li.), Geschäftsführer Krebshilfe, und Andi Prückler (re.), Vorstandsmitglied „Steirer helfen Steirern“.

Mit Unterstützung der Volksbank wurde der Liederabend mit Betty O zum großen Erfolg © Klz / Nicolas Galani

Mit hundert Sachen für die gute Sache

Den dritten Platz heimste der Ankünder beim fröhlichen Kleine-Zeitung-Faschingsumzug mit dem Cabrio-Bus „a Echter 100er“ ein. Beim Preisgeld hat der Bus bei „Steirer helfen Steirern“ Halt gemacht. Warum, erklären die beiden Ankünder-Geschäftsführer Bernd Schönegger und Dieter Weber: „Für das gesamte Ankünder-Team war es ein großes Erlebnis, als ,a Echter 100er‘ beim Kleine-Zeitung-Faschingsumzug zu starten und die größte Geburtstagsparty der Stadt zu feiern. Platz drei war die Krönung, und daher ist für uns klar, dass wir das Preisgeld an ‚Steirer helfen Steirern‘ spenden, denn was gibt es Schöneres, als gemeinsam zu feiern und gleichzeitig auch gemeinsam Gutes zu tun?“

Stockerlplatz für den Ankünder-Cabrio-Bus beim Faschingsumzug der Kleinen Zeitung. Das Preisgeld wurde zur Spende © Klz / Nicolas Galani

Feine Kabarettklinge und klingender Spendenbeutel

Für ein Schulprojekt haben sich Johanna Pronegg, Julia Neukirchner, Gregor Eckhart und Nicolas Kargl von der HAK Leibnitz ins Zeug gelegt und einen Kabarettabend auf die Beine gestellt. Clemens Maria Schreiner hat sich von der Begeisterung der Jugendlichen anstecken lassen und seine spitze und feine Kabarettzunge in Aktion treten lassen. Der Reinerlös in der Höhe von 1338 Euro kommt „Steirer helfen Steirern“ zugute.