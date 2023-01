Bald nach dem Zweiten Weltkrieg startete die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar. Dass sie in all den Jahrzehnten nichts von ihrer Strahlkraft verloren hat, zeigen Renate Laller, Sarah Blattl und Hermine Szlamar, die hier stellvertretend für die 13.000 Sternsinger und die vielen ehren- und hauptamtlichen Helfer in der Steiermark vorgestellt werden sollen.