Nach wenigen Minuten ist es am Freitagvormittag vorbei mit der Fassung der Angeklagten (40). Richter Andreas Lenz konfrontiert die Frau mit den Folgen ihrer Tat. Am 31. Mai des Vorjahres hat sie als Autofahrerin schwer betrunken mitten in Leibnitz schwer betrunken kurz vor einem Kreisverkehr eine Radfahrerin erfasst und getötet.