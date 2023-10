Dieser 18-jährige Oststeirer spielte sich mit seiner Tuba in Brüssel an die Spitze

Thomas Leitner aus Gersdorf an der Feistritz erhielt nach einem Auftritt in Brüssel den "prima la musica Europa"-Sonderpreis. Seit seinem fünften Lebensjahr lernt der 18-Jährige Tuba an der Musikschule Ilz.