Hier werden in Fürstenfeld bald Lebensmittel vor dem Wegwerfen gerettet

In seinen Foodpoint-Läden in Hartberg, Oberwart und Pinkafeld bietet Benjamin Flassig Lebensmittel an, die im Handel nicht verkauft werden können. Jetzt sucht er einen Standort mit mindestens 75 Quadratmetern in Fürstenfeld.