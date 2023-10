Ob akrobatische Darbietungen auf dem Boden oder Trapez, Feuerspiele, Jonglieren und das Einmaleins des Clown-Daseins: In der Volksschule Pöllau-Grazerstraße stand in der vergangenen Woche nicht Deutsch, Rechnen oder einfaches Turnen auf dem Stundenplan, sondern Zirkus in all seinen Facetten.