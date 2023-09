Seit 95 Jahren tut diese Familie alles, damit es Füßen gut geht

Das Schuhhaus Peinsipp in Hartberg ist 95 Jahre alt. Kurz vor der Fertigstellung steht das neue Bürogebäude der Firma Molin am Hartberger Ökopark. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.