Im ersten Halbjahr 2024 soll das neue Krankenhaus in Oberwart in Betrieb genommen werden. In das neue und moderne Haus soll dann auch eine onkologische Station mit angeschlossener Palliativstation integriert werden. Damit installiert man die erste eigene Onkologie des Burgenlandes. Begründet wird der Schritt in erster Linie mit steigenden Fallzahlen.