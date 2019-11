Fürstenfelds Betriebe zeigen plakativ auf, was passieren könnte, wenn alle nur mehr online einkaufen und welchen Mehrwert regionale Händler bieten. Für alle Einkäufer gibt es heute besondere Schnäppchen, beispielsweise in Form von gratis Thermeneintritten oder einer kostenlosen Badetasche.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Onlinezombies" wird der Kampf angesagt © Kirin Kohlhauser

Der Black Friday macht dem Handel seit einigen Jahren zu schaffen. Am Freitag vor Thanksgiving bieten viele große Handelsketten vorwiegend online verlockende Sonderangebote an. Dem sagt Fürstenfeld den Kampf an und setzt sein Zeichen gegen diesen Trend.