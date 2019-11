Mit einer Aktion wehren sich morgen die Fürstenfelder Innenstadtgeschäfte gegen die Online-Rabattschlacht am "Black Friday": Sie verhüllen am Freitag ihre Auslagen und wollen zeigen, wie eine Stadt ohne regionalen Handel aussehen würde.

Der Fürstenfelder Handel verhüllt die Schaufenster am "Black Friday" mit Packpapier und Botschaften © Harald Hofer

Wie es aussieht, wenn der Onlinehandel die Geschäfte in einer Stadt zum Aufgeben zwingt, will der Großteil der Fürstenfelder Handels- und Gastronomiebetriebe am Freitag, veranschaulichen.