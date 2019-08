Obwohl es erst August ist, gab es heuer im Bezirk bereits mehr als doppelt so viele Strafanzeigen wie 2018. Die BH stößt an ihre Grenzen.

Die meisten Geschwindigkeitsübertretungen passieren bei Autobahnbaustellen © Jürgen Fuchs

Die Mitarbeiter in der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld haben heuer alle Hände voll zu tun. Bis Mitte August mussten sie rund 150.000 Strafanzeigen bearbeiten, der Großteil davon betrifft straßenverkehrsrechtliche Vergehen. Im Vergleich dazu waren es im gesamten Vorjahr 60.000. Speziell auf der A 2, auf Höhe der Baustelle S 7, steht das Radar so gut wie nie still, viele Verkehrsteilnehmer halten sich dort nicht an den Baustellen-80er.