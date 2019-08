Facebook

Eine Bürgerinitiative und die Grünen haben sich gegen das Projekt positioniert © Grüne

Die Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee GmbH (eine Gesellschaft der Niederösterreichische Bergbahnen - Beteiligungs­gesellschaft m.b.H.) will in der niederösterreichischen Tourismusgemeinde Mönichkirchen an der Grenze zum Bezirk Hartberg-Fürstenfeld einen neuen Parkplatz für 246 Pkw errichten. Im März beschloss der Gemeinderat die Umwidmung, dann war das Land Niederösterreich am Zug. Es gab zahlreiche Einwendungen; eine Bürgerinitiative befürchtet mehr Verkehr. Auch die Rodung von 1,2 Hektar Wald wurde kritisiert, dem schlossen sich Niederösterreichs Grüne an.