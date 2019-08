Facebook

Die vom Zukunftspakt geforderte Sperre kommt heuer nicht © Susanne Rauschenbach

Das Fahrverbot an den Wochenenden während des Sommers am Hartberger Hauptplatz kommt nicht. Die Bezirkshauptmannschaft hat die „Sommersperre“ vorerst nicht genehmigt. Grund dafür seien die Einsprüche seitens Einkaufsstadt-Verein, Wirtschaftskammer oder der Kammer für Land- und Forstwirtschaft gewesen. Der Zukunftspakt Hartberg, bestehend aus SPÖ, Grünen, FPÖ und klubfreien ÖVP-Mandataren, der den Dringlichkeitsantrag dazu in der letzten Gemeinderatssitzung eingebracht hatte (wir berichteten), gibt dennoch nicht auf. „Wir sind zuversichtlich, dass schon im nächsten Sommer alle von unserem autofreien Hauptplatz an Sommerwochenenden begeistert sein werden“, heißt es in einer Aussendung.