Noch konnte kein neuer Amtsarzt für Hartberg-Fürstenfeld gefunden werden. Der Bezirkshauptmann appelliert an Interessenten, sich zu bewerben und verspricht Flexibilität.

Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer hofft, dass bald ein Nachfolger für Ulrike Moser gefunden wird © Susanne Rauschenbach

Seit Amtsärztin Ulrike Moser die Bezirkshauptmannschaft Hartberg offiziell mit Ende Juli verlassen hat, um in ihrer Heimatstadt Klagenfurt als Amtsärztin zu arbeiten, ist die Stelle unbesetzt (wir berichteten). Bewerber gab es bereits, noch ist aber keine Lösung in Sicht. Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer appelliert an Interessenten, sich zu melden, noch laufe die Ausschreibung des Landes.