Lokalaugenschein auf der B54„Drei tote Menschen, das ist ein Wahnsinn“

Drei Kerzen für drei junge Oststeirer, die bei einem furchtbaren Unfall Freitag auf der B54 ums Leben gekommen waren © Jonas Pregartner

Links und rechts von dem verkohlten, abblätternden Fleck am Asphalt steckt jeweils eine Sonnenblume in der Erde. Neben einer brennen drei Grablichter, ein Stück entfernt stehen drei weitere Kerzen. 22 Stunden ist es her, dass hier, auf der B 54 zwischen Kaindorf bei Hartberg und Hartl, drei junge Oststeirer, 18 und 17 Jahre alt, in einem brennenden Pkw tragisch ums Leben gekommen sind. Ihr Ford Focus ist nach einem Zusammenstoß mit dem Auto eines Paares aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, 69 und 68 Jahre alt, in Flammen aufgegangen.



Gestern, 10 Uhr, am Tag nach der Tragödie: Der Vater jenes 18-jährigen Burschen aus St. Johann in der Haide, der den 75-PS-Focus vermutlich gelenkt hat, steht am Unfallort – wieder. Er hat am Freitagnachmittag direkt dort vom tragischen Tod seines Sohnes erfahren. „Als ich gesehen habe, dass in Kaindorf abgesperrt ist, habe ich schon so ein Gefühl gehabt“, sagt er. Er habe dort nach den beteiligten Autos gefragt, dann sei für ihn alles klar gewesen.