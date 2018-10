Guten Morgen Österreich Eva Poleschinski und Chris Scheuer bei "Guten Morgen Großsteinbach"

Facebook

Oliver Zeisberger und Maria Theiner touren mit ihrer Morgenshow durch Österreich © ORF

Mit einem Comic-Zeichner und einer Stardesignerin startete "Guten Morgen Österreich" Montagmorgen um 6.35 Uhr aus Großsteinbach in die neue Woche.

Trotz dichten Wolken und frischen Temperaturen waren viele Bewohner bereits auf den Beinen, um bei der Morgenshow mit ORF-Moderatoren Maria Theiner und Oliver Zeisberger mit dabei zu sein.

Neben der Kunstbäckerin Andrea Wachmann war auch der bekannte und derzeit in Hartberg-Fürstenfeld lebende Comic-Zeichner Chris Scheuer vor Ort. Er sprach mit Zeisberger über seine Leidenschaft und präsentierte ein paar seiner Werke. Von der Kunst auf dem Blatt Papier ging es weiter zur Kunst in der Modewelt: Stardesignerin Eva Poleschinski war ebenfalls in der Morgenshow zu Gast. Mit Moderatorin Maria Theiner sprach die gebürtige Hartbergerin von den Trends in der Ballsaison und über ihre neueste Brautmodekollektion, die in der Hartberger Stadtpfarrkirche vorgestellt wurde.

Nachsehen kann man die Morgenshow hier.

