Zehn Models präsentierten die neue Kollektion von Designerin Eva Poleschinski (5.v.r.) © Barbara Kahr

Mode und Kirche scheinen auf den ersten Blick zwei konträre Bereiche zu sein, doch Stardesignerin Eva Poleschinski überzeugte vom Gegenteil: Vergangenen Freitagabend präsentierte die gebürtige Hartbergerin ihre neueste Brautmodekollektion in der heimischen Stadtpfarrkirche.

„Es gibt wohl keinen stilvolleren Rahmen für Brautkleider, als eine Kirche. Ich selbst habe vor vier Jahren auf Schloss Herberstein geheiratet, wobei die kirchliche Trauung in der dortigen Kapelle stattgefunden hat“, erzählt Poleschinski, die schon Hollywoodstars wie Lilly James (bekannt aus „Mamma Mia 2“ und „Cinderella“) und Models wie Barbara Meier einkleidete.

Boten der Liebe

Die Idee zur Coutureshow hatte die 34-Jährige bereits vor drei Jahren, nun hat es als Auftakt für die Hochzeitsmesse „endlich gepasst“. Pfarrer Josef Reisenhofer war von der Idee von Anfang an begeistert. Er spannte in seiner Eröffnungsrede einen Bogen von den Brautkleidern zur Kirche: „Das Brautkleid wie auch die Kirche haben dieselbe Botschaft: Du bist nicht allein und du wirst geliebt.“

Zehn Models präsentierten die 30 Kleider von Poleschinski, inklusive Brillen von Andy Wolf. Während sie bei den traditionellen Brautkleidern eher auf Pastelltöne und Elfenbein setzt, arbeitet die Designerin bei den modernen mit kräftigem Rot und Smaragdgrün.

Derzeit liegen laut der 34-Jährigen farbige Kleider im Trend, die man auch bei anderen Veranstaltungen tragen könne. Ihr Credo für ihre Roben:

Ein Kleid ist dann gut, wenn es den Charakter der Trägerin zum Ausdruck bringt. Eva Poleschinski

Bei ihrer Kollektion berücksichtigt sie zudem den Ort der Feierlichkeit. So findet man auch Kleider, die für Hochzeiten in der Natur, zum Beispiel am Strand, passend sind. Diese wurden vergangenen Freitag natürlichauch in der Kirche präsentiert.

Eva Poleschinski: Stardesignerin präsentierte in Hartberg ihre neueste Brautmode Eine ungewöhnliche Modenschau wurde am Freitagabend in Hartberg gezeigt ... René Strasser ... die gefeierte Modedesignerin Eva Poleschinski präsentierte ihre Brautmodenkollektion in der Stadtpfarrkirche ihrer Heimatstadt Hartberg. Barbara Kahr Dabei ließ sich auch viel Prominenz blicken: Hier Poleschinski mit Miss Styria-Veranstalterin Kerstin Zacharias und Miss Styria 2018 Justine Bullner ... René Strasser ... mit Vossen GF Werner Blohmann, Marketing Director Larissa Drobitsch und dem Hartberger Bürgermeister Marcus Martschitsch TV Hartbergerland ... mit Moderatorin Silvia Schneider TV Hartbergerland ... mit Tennisprofi Julian Knowle TV Hartbergerland ... mit Influencerin Irina HP TV Hartbergerland ... mit dem Hartberger Bürgermeister Marcus Martschitsch René Strasser ... mit Fashion Expertin und Journalistin Hedi Grager René Strasser ... mit Weinprinzessin Lisa 1. René Strasser Katharina Schlager (Andy Wolf), Notarin Marcella Handl, Ulla Wannemacher (Ringana) TV Hartbergerland Zahlreiche Gäste aus allen Bundesländern kamen nach Hartberg, um die neue Kollektion von Eva Poleschinski zu sehen. Barbara Kahr Auch die Miss Styria ließ sich dieses Spektakel nicht entgehen. Kleidete Eva Poleschinski doch schon Stars wie Lilly James oder Model Barbara Meier ein. Barbara Kahr Durch den Abend führte Silvia Schneider. Hier gerade rechts von ihr die Frau des Abends, Eva Poleschinski. Barbara Kahr Neben den traditionellen zeigte die 34-Jährige auch moderne Brautkleider. Dieses Modell trägt zudem eine Brille vom regionalen Brillendesigner Andy Wolf. Barbara Kahr Klicken Sie sich durch die weiteren Bilder. Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr Barbara Kahr René Strasser René Strasser René Strasser René Strasser Eva Poleschinski, Hartberger Bürgermeister Marcus Martschitsch, Moderatorin Silvia Schneider TV Hartbergerland Missen-Veranstalterin Kerstin Zacharias, Eva Poleschinski, Moderatorin Silvia Schneider TV Hartbergerland Künstlermanagerin Eva Grassmugg, Fashion Expertin und Journalistin Hedi Grager TV Hartbergerland Katharina Schlager (Andy Wolf), Ulla Wannemacher (Ringana) TV Hartbergerland 1/91



Musikalisch umrahmt wurde die Coutureshow von Musikern rund um Hermine Pack.

Coutureshow in der Hartberger Stadtpfarrkirche