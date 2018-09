Facebook

Petra Ostermann hat die Tage in Afrika genossen und sich bei den Kindern "zuhause" gefühlt © KK

Zwei Wochen lang verbrachte die Hartbergerin Petra Ostermann in einem Waisenhaus in Simbabwe, um dort auf ganz besondere Weise und abseits von existenzieller Versorgung zu helfen: Sie brachte den Kindern und Ordensschwestern die Kett-Pädagogik näher und ließ sie Teil dieser „Herzensbildung“, wie sie es selbst nennt, werden. Zurück kam die Pädagogin mit unzähligen Eindrücken und der Überzeugung, dass es wohl nicht die letzte Reise in das Land gewesen sein soll.



„Es ist unglaublich, wie sich die Kinder dort die Sensibilität fürs Leben bewahrt haben, trotz ihrer oft ausweglosen Situation und der Dramen, die sie erlebt haben“, sagt Ostermann. Allein 100 Kinder leben in dem Waisenhaus „Emerald Hill Children’s Home“. Sie alle sind nicht nur Waisen, die meisten bringen auch tragische Geschichten mit. „Viele wurden ausgesetzt oder geschlagen, jedes vierte Kind hat HIV“, erzählt Ostermann. Im Waisenhaus bekommen die Kinder neben fünf täglichen Mahlzeiten und einem eigenen Bett auch eine Ausbildung. Und das, obwohl es im Land nur ganz wenige Perspektiven gibt.



Und trotzdem oder gerade deshalb war es der Deutschen Gabriele Flender, sie ist seit 32 Jahren als Missionsschwester in Simbabwe und leitet das Waisenhaus, ein Anliegen, die Kett-Pädagogik in das Land zu holen. „Flender hat Franz Kett und seine Pädagogik bei einem Heimaturlaub kennengelernt. Seither hat sie sich gewünscht, die Pädagogik in ihre Wahlheimat zu bringen“, erzählt die Hartbergerin, die dafür nach Simbabwe reiste.

Auch die Ordensschwestern zeigten großes Interesse Foto © KK Kurz vor der Abreise geriet das ganze Vorhaben aber noch einmal ins Wanken. Nach den ersten Wahlen nach 40 Jahren entwickelte sich die politische Situation ungünstig und nach einem Aufstand und Toten in der Stadt Harare waren sich Ostermann und ihre Schwägerin nicht sicher, ob sie die Reise antreten können. „Die Schwester hat uns zwar geschrieben, dass sie für unsere Sicherheit nicht garantieren kann, wir haben aber beschlossen, dass wir trotzdem reisen, wenn aus Afrika kein ausdrückliches ,Nein’ kommt.“



Ihrem Hauptauftrag, die Kett-Pädagogik vorzustellen, kamen sie dann in Seminaren nach. Gemeinsam mit Ordensschwestern, Religionslehrern und Kindern wurde die Methode erarbeitet und ausprobiert. „Man sagt dieser Pädagogik nach, dass sie überall funktioniert“, erläutert Ostermann und wurde in Simbabwe darin bestätigt: „Sie spricht mit ihrer Grundaussage ,Schön, dass es dich gibt’ immer die gleichen Bedürfnisse an.“

Ostermann brachte den Kindern die Kett-Pädagogik näher Foto © KK Abseits der Einheiten hat Ostermann ihren Aufenthalt genossen. Schon bei ihrer Anreise erlebten die Steirerinnen etwas Berührendes. „Die Kinder haben uns erwartet und es war, als würden wir heimkommen, obwohl wir noch nie da waren“, erinnert sich Ostermann, die für diese „Horizonterweiterung des Lebens“ dankbar ist. „Da merkt man, was im Leben wesentlich ist und was man eigentlich alles nicht braucht.“

Eine Erkenntnis, die sie sicher macht, wiederzukommen. „Nicht nur wegen der Pädagogik. Vor allem wegen der Kinder. Ihre Geschichten gehen einem sehr zu Herzen."



Waisenhaus und Kett-Pädagogik Das Waisenhaus Emerald Hill Children’s Home in Simbabwe beherbergt rund 100 Kinder.



Sie alle sind Waisen, viele von ihnen körperlich, geistig oder seelisch misshandelte Kinder. Jedes vierte Kind, das im Waisenhaus lebt, ist an HIV erkrankt.



Pro Monat werden 30.000 Dollar benötigt, um das Haus zu finanzieren und den Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen.



Petra Ostermann hat die Kett-Pädagogik dort vorgestellt.



Die Kett-Pädagogik ist eine Herzens-, Daseins-, Beziehungs- und Religionspädagogik. Ihr liegt ein christliches Menschenbild zugrunde.



Im Zentrum steht symbolisierendes Handeln und Gestalten. Das heißt, dass erzählt wird, das Erzählte dann körperhaft dargestellt wird und seinen Ausdruck in einem Bodenbild findet.



Die Pädagogik ist eine ganzheitlich sinnorientierte.



Infos unter petra-ostermann.at. Dort erfährt man auch, wie man in Simbabwe helfen kann.