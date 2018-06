Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Kompositionen von Felix Mendelssohn Batholdy stehen am Programm der diesjährigen Hartberger Schlosshofserenade. Ein erst 24-Jähriger Solist wird dabei den Ton angeben.

Zuhörer der Schlosshofserenade genießen jedes Jahr das einzigartige Ambiente © Bernhard Bergmann

Eine Reise nach Schottland hat Felix Mendelssohn Bartholdy inspiriert "Die Schottische" zu komponieren. Nun wird das Werk bei der diesjährigen Schlosshofserenade in Hartberg erklingen, neben dem Violinkonzert in e-moll. „Die Schottische ist nicht allen so geläufig. Sie stand aber schon lange auf meiner Wunschliste“, sagt Dirigentin Hermine Pack.