Heute Nachmittag drohen in der Steiermark wieder Gewitter. Der Schwerpunkt wird für die Obersteiermark bis ins leidgeprüfte Wechselgebiet erwartet. Am ehesten trocken bleibt es im Südosten des Landes.

Die Helfer bekommen am Fuße des Wechsels keine Verschnaufpause © FF Schäffern

Als ob der Osten des Landes in den vergangenen Tagen nicht schon genug Unwetter abbekommen hätte, droht auch heute wieder Ungemach. Während die Helfer im Raum St. Lorenzen am Wechsel nach wie vor mit den Aufräum- und Sicherungsarbeiten beschäftigt sind, erwarten die Meteorologen für den Nachmittag in der Gegend abermals Schauer.

Weil die Bildung von Gewittern nicht nur, aber doch mehrheitlich von der Intensität der Sonneneinstrahlung abhängt, wundert es nicht, dass diese Zeiten im Jahr kurz vor dem Sommerbeginn am 21. Juni statistisch die gewitterreichsten sind, heißt es beim Wetterdienst meteo experts. "Die Gewitterstatistik wird in diesem Frühling wohl neue Rekorde verzeichnen können", vermutet der Wetterfachmann Werner Troger.

So versorgen und auch heute südliche Winde mit feuchter und warmer Luft. Die feuchte Luft in Kombination mit der starken Junisonne ist anfällig für Schauer und Gewitter. Der Schwerpunkt der Gewitter dürfte diesmal in der Obersteiermark und von der Pack bis zum Joglland am Fuß des Wechsels zu finden sein, am ehesten trocken bleibt es ganz im Südosten des Landes. Punktuell können die Gewitter durchaus wieder kräftig ausfallen und von Platzregen/Hagel begleitet sein. Mit Höchstwerten zwischen 22 und 28 Grad bleibt es sommerlich warm.