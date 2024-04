Noch vor Sonnenuntergang standen bereits dutzende Jugendliche vor der Disco Excalibur am Samstag in der Schlange und warteten auf den offiziellen Einlass. „Mit so vielen hätten wir wirklich nicht gerechnet“ freuten sich auch die beiden Clubbesitzer Markus Käfer und Mathias Kopper über den Ansturm bei ihrem „Next Generation Clubbing“. Dabei schnupperten zahlreiche 12- bis 16-Jährige erstmals die Disco-Luft in Greinbach – Erwachsene waren nicht erlaubt.