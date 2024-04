Stolz verkündete die Stadtgemeinde Hartberg unter dem Slogan „Klimaschutz“ ihre neueste Aktion. In den vergangenen Wochen habe man im gemeindeeigenen Ghartwald, der in der Gemeinde St. Johann in der Haide liegt, eine Aktion zur Wiederbelebung gestartet. Insgesamt wurden, laut Gemeinde, 1200 klimafitte Bäume auf dem Areal gepflanzt.