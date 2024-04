Warum „Fürstenfeld“ von den Hinweisschildern auf der A 2 gestrichen wurde

Seit der Eröffnung der Fürstenfelder Schnellstraße (S 7) gibt es kein Hinweisschild nach Fürstenfeld mehr auf der A 2-Südautobahn in Fahrtrichtung Wien. Die Stadtgemeinde äußerte ihren Unmut in einem Schreiben an die Asfinag. Wie diese nun reagiert.